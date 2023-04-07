В сети заметили фото российского депутата в куртке с замазанным логотипом Armani

В Гордуме Дзержинска замазали логотип бренда Armani на куртке депутата Романа Шилова

Пользователи соцсети «ВКонтакте» заметили замазанный в фотошопе логотип люксового бренда на куртке российского депутата Романа Шилова. Соответствующие снимки появились в группе «Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)».

Политик провел встречу с жителями Дзержинска, на которой он появился в упомянутой вещи белого цвета с названием Emporio Armani. Позже Шилов разместил фото с мероприятия на своей личной странице (на момент написания новости снимки были удалены).

При этом представители пиар-службы Городской думы Дзержинска отредактировали снимок, удалив эмблему с куртки. По их словам, данное решение было принято из-за недопустимости рекламы брендов.

В январе журналисты заметили у мэра Канска Андрея Береснева часы, которые похожи на аналогичный аксессуар из ассортимента люксового бренда Rolex. На размещенных кадрах глава города был запечатлен сидящим за столом в классическом костюме. При этом на его руке — золотые часы с белым циферблатом. По мнению авторов материала, российский депутат выбрал часы упомянутой марки модели Oyester, стоимость которых составляет почти 10 миллионов рублей.