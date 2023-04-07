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01:07, 7 апреля 2023Мир

Топ-менеджер производителя оружия Raytheon погиб в США

Daily Mail: топ-менеджер производителя оружия Raytheon погиб в США при крушении самолета

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин погиб при крушении легкомоторного самолета в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно, Лампкин и его жена прибыли в город Венис во Флориде, чтобы поужинать с друзьями. По информации официальных лиц, крушение самолета произошло в Мексиканском заливе вскоре после взлета в обратном направлении. Всего погибли 4 человека.

В сентябре прошлого года во Владивостоке погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиабезопасности Иван Печорин. Он выпал из катера на полном ходу в районе мыса Игнатьева.

Компания Raytheon является одним из крупных подрядчиков Пентагона. В частности, ей были разработаны комплексы Patriot и Stinger, а также ракеты Tomahawk.

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Марина Совина
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