Daily Mail: топ-менеджер производителя оружия Raytheon погиб в США при крушении самолета

Топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин погиб при крушении легкомоторного самолета в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно, Лампкин и его жена прибыли в город Венис во Флориде, чтобы поужинать с друзьями. По информации официальных лиц, крушение самолета произошло в Мексиканском заливе вскоре после взлета в обратном направлении. Всего погибли 4 человека.

В сентябре прошлого года во Владивостоке погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиабезопасности Иван Печорин. Он выпал из катера на полном ходу в районе мыса Игнатьева.

Компания Raytheon является одним из крупных подрядчиков Пентагона. В частности, ей были разработаны комплексы Patriot и Stinger, а также ракеты Tomahawk.