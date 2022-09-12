Российский топ-менеджер выпал из катера на полном ходу и утонул

Управляющий директор КРДВ по авиаотрасли Иван Печорин погиб в Приморье, выпав из катера

Во Владивостоке погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиабезопасности Иван Печорин. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на горадминистрацию.

По информации издания, 10 сентября топ-менеджер выпал из катера на полном ходу в районе мыса Игнатьева. Его поиском на море и побережье занимались спасатели и добровольцы. На тот момент личность пропавшего не была известна. Тело Печорина обнаружили в понедельник, 12 сентября.

Информацию о гибели чиновника также подтвердили в пресс-службе КРДВ, сообщает ТАСС. В компании выразили соболезнования родным и друзьям Печорина, назвав его гибель невосполнимой утратой и большой потерей для корпорации.

Ранее на Белом море погиб первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Топ-менеджер вместе с женой Еленой и друзьями пытались на вездеходах пересечь реку в Ненецком автономном округе, когда их снесло течением в море.