Топ-менеджер VK погиб на Белом море

VK сообщила о гибели замгендиректора Владимира Габриеляна при переправе через реку

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян погиб в результате трагического происшествия. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — рассказали в организации.

Ранее издание Baza сообщило о пропаже топ-менеджера компании на Белом море. По его данным, Габриелян вместе с супругой Еленой и друзьями пытались пересечь реку в Ненецком автономном округе на двух вездеходах — транспортные средства течением понесло в море. Из них успели выбраться жена топ-менеджера и Сергей Ольсевич, а машину Габриеляна и его спутника Мерзлякова унесло в море.

Топ-менеджер VK и его друг исчезли в труднодоступном месте, из-за чего поиски осложнялись. В Ненецком союзе оленеводов уточняли, что россиянин и его друг пропали без вести недалеко от села Шойна. После случившегося двое местных жителей отправились на лодке в Белое море и спасли Елену Габриелян и Сергея Ольсевича.