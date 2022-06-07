Следователи займутся выяснением обстоятельств гибели топ-менеджера VK Габриеляна

СКР начал проверку после гибели топ-менеджера VK Габриеляна при переправе через реку в НАО

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку после гибели двух мужчин при переправе через реку в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По предварительным данным, супружеская пара и двое мужчин отправились кататься на двух вездеходах по берегу Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Транспортные средства перевернулись во время перехода через реку. Течение отнесло людей в море. Мужчина и женщина спаслись и обратились к оленеводам за помощью.

Тела их товарищей обнаружили в результате поисков. На вертолете их доставят в Нарьян-Мар, там пройдет опознание и судебно- медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти. При этом известно, что погибшими оказались первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и его приятель Сергей Мерзляков, пропавшие в НАО.