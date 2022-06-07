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Топ-менеджер VK пропал на Белом море

Baza: в НАО пропал первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян
Владимир Габриелян

Владимир Габриелян. Фото: Telegram-канал Baza

В Ненецком автономном округе (НАО) пропал первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Подробности исчезновения появились у издания Baza.

По его данным, топ-менеджер VK с друзьями и женой Еленой пытались пересечь реку на двух вездеходах. Течением реки вездеходы понесло в Белое море. Сергей Ольсевич и Елена Габриелян успели выбраться из своей машины. Вездеход, где находился Владимир Габриелян и его спутник Сергей Мерзляков, унесло в море, остальные сумели выбраться на берег. Судьба пропавших пока неизвестна.

Елене Габриелян и Сергею Ольсевичу пришлось пройти 25 километров по берегу моря, пока они не набрели на небольшое село, где их в своей избе приютил местный оленевод. По информации издания, в МЧС пока не приступили к поискам. Топ-менеджер VK и его друг пропали в труднодоступном месте, поиски могут начаться только утром во вторник, 7 июня.

Ранее в мае трое туристов приехали в Лахденпохский район, чтобы пройти на байдарках по Ладожскому озеру, однако через некоторое время они перестали выходить на связь. Позже тело одного из туристов нашли в 20 километрах от берега. На поиски россиян был направлен вертолет, вскоре спасатели обнаружили их байдарку возле острова Верккосаари.

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Марина Совина
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