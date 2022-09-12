Появились подробности гибели российского топ-менеджера из-за падения с катера

Baza заявила, что упавший с катера и утонувший топ-менеджер КРДВ Печорин мог быть пьян

Начало событий в новости Российский топ-менеджер выпал из катера на полном ходу и утонул

Управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиабезопасности Иван Печорин, утонувший после падения с катера в Приморье, в момент происшествия мог быть пьян. Новые подробности гибели российского топ-менеджера появились в Telegram-канале Baza.

По информации издания, мужчина и его друзья были в состоянии алкогольного опьянения, когда поднялись на борт прогулочного катера. Кроме того, Печорин перед отплытием решил искупаться, что возмутило капитана судна, который не хотел выходить в море после захода солнца.

Источник канала сообщил, что на катере компания продолжила выпивать. Через сорок минут после отплытия капитану сообщили о человеке за бортом. Предположительно, Печорин упал в воду с палубы в носовой части судна. По другой версии, топ-менеджер, проигнорировав замечания капитана, сел на декоративный забор и выпал в море, когда катер качнулся на воде, пишет издание. Сразу после этого капитан развернул судно и вместе с командой приступил к поискам.

О гибели топ-менеджера КРДВ Печорина в районе мыса Игнатьева стало известно 12 сентября. Эту информацию подтвердила пресс-служба КРДВ. С 10 сентября поисками Печорина на воде и суше занимались спасатели, а также добровольцы. Тело чиновника обнаружили на побережье мыса Старицкого на острове Русский.

Ранее во время переправы через реку в Ненецком автономном округе погиб первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Вездеходы, на которых топ-менеджер вместе с женой Еленой и друзьями пересекали водоем, снесло течением в Белое море.

