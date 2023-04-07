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22:27, 7 апреля 2023Мир

Во Франции пошутили про Макрона на встрече с Си Цзиньпином

Французский политик Асселино высмеял неудобную позу Макрона на встрече с Си Цзиньпином

Фото: Pool / Reuters

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в Twitter высмеял неудобную позу президента страны Эммануэля Макрона во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Макрон и фон дер Ляйен сидели на офисных стульях с колесиками, слишком низких и неудобных — им некуда было девать ноги», — написал политик, сопроводив публикацию фотографиями французского лидера, сидящего за столом. Он добавил, что позу Макрона можно описать словосочетанием «китайская пытка».

Президент Франции прибыл с государственным визитом в Пекин 5 апреля, где он встретился с Си Цзиньпином. По итогам переговоров председатель КНР заявил, что Пекин и Париж намерены взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща.

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Варвара Кузьмина
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