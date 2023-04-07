Девушка всю жизнь вставала в 6 утра ради макияжа и показала страшные последствия

Блогерша Джаззи Манало красилась по утрам всю жизнь и показала покрытую акне кожу

Бьюти-блогерша родом с Филиппин Джаззи Манало показала страшные последствия косметических средств, которые она ежедневно наносила на кожу по утрам в течение всей жизни. Своей историей она поделилась в TikTok.

Согласно информации в ролике, в юности автор была уверена в том, что должна выглядеть идеально на публике. Это не представлялось ей возможным без обильного макияжа. «Каждый день я вставала в 6 утра и красилась в школу из-за своих комплексов. Я боролась со своей кожей — мне было так стыдно», — рассказала 25-летняя Манало. По словам девушки, чтобы отвлечь внимание одноклассников от проблемной кожи, она наносила яркие тени на веки.

В результате все лицо филиппинки покрылось глубокими прыщами и акне. «Тогда я решила перестать пользоваться тональной основной и консилером. Я наносила только пудру, чтобы выровнять тон кожи. Оказалось, это все, что мне нужно», — поделилась блогерша. В заключение Манало призналась, что ее кожа по-прежнему не идеальна, однако ее больше не волнует мнение окружающих.

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