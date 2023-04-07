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15:36, 7 апреля 2023Интернет и СМИ

Юмористка из популярного шоу на ТНТ раскрыла отношение к пошлым шуткам

Участница шоу «Женский Stand Up» на ТНТ Маркова заявила, что не любит пошлые шутки

Кадр: LABELSMART / YouTube

Участница популярного шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ, российская актриса Мария Маркова раскрыла отношение к мату и пошлому юмору. На эту тему она высказалась в проекте «Надкаст», запись вышла на YouTube.

В «Надкасте» комикесса и продюсер «Женского Stand Up» Зоя Яровицына отметила, что Маркова — единственная участница программы, которая в выступлениях не матерится и не шутит про секс. Маркова в ответ на это заявила, что не выступает против мата. «Я вообще не испытываю никаких трудностей с этим. Я не очень люблю грязные шутки, это правда, меня сложно грязной шуткой рассмешить, но есть смешные грязные шутки и для меня», — добавила юмористка.

При этом, по словам Марковой, ей не нравится, что зрители в комментариях в соцсетях порой хвалят ее только за отсутствие нецензурной лексики и пошлых шуток в выступлениях в «Женском Stand Up». По мнению юмористки, это обесценивает другие ее успехи в творчестве.

Мария Маркова — актриса, снимавшаяся в сериалах «Универ», «Глухарь-2 », «Доктор Тырса» и других проектах. Также играла в театре. В 2020 году Маркова стала постоянной участницей «Женского Stand Up».

Ранее продюсер «Женского Stand Up» Зоя Яровицына рассказала об участии в шоу Stand Up на ТНТ. Юмористка описала этот опыт словами «рыдала каждый день».

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Маргарита Щигарева
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