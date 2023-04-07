Юмористка из популярного шоу на ТНТ раскрыла отношение к пошлым шуткам

Участница шоу «Женский Stand Up» на ТНТ Маркова заявила, что не любит пошлые шутки

Участница популярного шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ, российская актриса Мария Маркова раскрыла отношение к мату и пошлому юмору. На эту тему она высказалась в проекте «Надкаст», запись вышла на YouTube.

В «Надкасте» комикесса и продюсер «Женского Stand Up» Зоя Яровицына отметила, что Маркова — единственная участница программы, которая в выступлениях не матерится и не шутит про секс. Маркова в ответ на это заявила, что не выступает против мата. «Я вообще не испытываю никаких трудностей с этим. Я не очень люблю грязные шутки, это правда, меня сложно грязной шуткой рассмешить, но есть смешные грязные шутки и для меня», — добавила юмористка.

При этом, по словам Марковой, ей не нравится, что зрители в комментариях в соцсетях порой хвалят ее только за отсутствие нецензурной лексики и пошлых шуток в выступлениях в «Женском Stand Up». По мнению юмористки, это обесценивает другие ее успехи в творчестве.

Мария Маркова — актриса, снимавшаяся в сериалах «Универ», «Глухарь-2 », «Доктор Тырса» и других проектах. Также играла в театре. В 2020 году Маркова стала постоянной участницей «Женского Stand Up».

Ранее продюсер «Женского Stand Up» Зоя Яровицына рассказала об участии в шоу Stand Up на ТНТ. Юмористка описала этот опыт словами «рыдала каждый день».