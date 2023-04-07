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16:03, 7 апреля 2023Россия

МО назвало новые имена участников военно-биологических программ США на Украине

Минобороны: в военно-биологических программах США на Украине участвовали иностранцы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минобороны России раскрыло новые имена участников военно-биологических программ США, реализуемых на территории Украины. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В их числе: Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации "Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза" в Киеве», — уточнил он. По словам Кириллова, Перлман непосредственно участвовал в создании лабораторной базы для дальнейших исследований.

Еще одним участником программ был Грег Гласс, профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида. В его обязанности входило изучение распространения возбудителя туляремии на Украине, пояснил начальник войск РХБЗ.

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Алан Босиков
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