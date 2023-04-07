Минобороны заявило о возобновлении США военно-биологической программы на Украине

Минобороны России сообщило о возобновлении США военно-биологической программы на Украине

США возобновили одну из военно-биологических программ, которую они вели на территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС

«Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В оборонном ведомстве обратили внимание на протокол совещания Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения, где обсуждались программы снижения биологических угроз на Украине. По данным Кириллова, США ставит себе задачу расширить формат подготовки украинских специалистов-биологов и продолжать строительство биолабораторий на территории Украины.

Ранее Госдума призвала парламенты стран мира дать оценку военно-биологической активности США. Согласно опубликованному тексту постановления, парламентарии призвали иностранных коллег добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США «под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов».