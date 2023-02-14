Госдума призвала парламенты мира дать оценку военно-биологической активности США

Госдума приняла обращение к парламентам мира из-за военно-биологической деятельности США

Госдума (ГД) призвала парламенты стран мира дать оценку военно-биологической активности США. Проект соответствующего обращения депутаты нижней палаты парламента приняли 14 февраля, трансляция заседания велась в официальном Telegram-канале ГД.

Постановление было выдвинуто вице-спикером ГД Ириной Яровой и принято единогласно. Согласно опубликованному тексту постановления, парламентарии призвали иностранных коллег добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США «под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов».

После принятия Госдумой проект будет рассмотрен верхней палатой российского парламента Советом Федерации.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны закрыть военные биолаборатории. Минобороны России официально заявляло об участии Украины в проекте США по зараженным комарам и разработке США беспилотников с отравляющими капсулами.