Минобороны заявило о разработке США беспилотников с отравляющими капсулами

Минобороны России заявило, что США разрабатывали беспилотники с отравляющими капсулами

США вели разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые способны нести капсулы с отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами. Об этом журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Уточняется, что агентством США по патентам и товарным знакам были выданы документы на различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

«Это соответствует реализуемой Вашингтоном концепции «бесконтактной войны». Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний», — объяснил Кириллов.

Он напомнил, что в 2018 году МИД России обращался в Госдепартамент США с просьбой оценить с правовой точки зрения разработки подобных технических устройств, а также проверить их с позиций соблюдения Конвенций о запрещении химического и биологического оружия.

«Американская администрация ограничилась формальной отпиской, цинично поблагодарив российскую сторону за привлечение внимания к данному вопросу», — сказал он, отметив, что, по мнению администрации США, решения выдавать подобные патенты не нарушают обязательств США по Конвенции о биологическом оружии и Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее Игорь Кириллов сообщил, что из украинских лабораторий, где США проводили биологические эксперименты, в Америку вывезли целую «коллекцию» вирусов. Он отметил, что там велись работы с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней, бруцеллеза и лептоспироза.