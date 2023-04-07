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03:21, 7 апреля 2023Россия

Мишустин назвал невозможным прогресс без искусственного интеллекта

Премьер РФ Мишустин назвал невозможным прогресс без искусственного интеллекта
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин . Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал невозможным прогресс без искусственного интеллекта, призвав, тем не менее, прислушиваться к рациональным опасениям касательно подобных технологий. Его слова приводит ТАСС.

Глава правительства прокомментировал идеи запретить использование искусственного интеллекта, отметив, что данная сфера всегда будет вызывать философские вопросы. По его словам, следует постараться не сделать каких-либо ошибок.

«А то что касается развития, что касается использования его на благо людей, — конечно, должно работать. Без этого технический прогресс будет практически невозможен», — подчеркнул Мишустин.

В конце марта предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск для общества и человечества.

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Марина Совина
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