Минобороны узнало о наборе новых сотрудников для лабораторий США на Украине

В МО РФ заявили, что на Украине вновь набирают персонал для биолабораторий США

Украинский научно-технический центр (УНТЦ) объявил новый набор персонала для биолабораторий США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова в пятницу, 7 апреля, приводит ТАСС.

Организация принимает участие в реализации американских программ биологических исследований двойного назначения, пояснил он. Через сайт УНТЦ, по словам Кириллова, распространяется анкета для обучаемых на спецкурсах. Для кандидатов есть требование — наличие опыта в исследованиях двойного назначения.

«В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве. В ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за ее пределами», — сообщил представитель Минобороны.

Он допустил, что именно под прикрытием таких курсов противник может готовить провокации с применением биологического оружия.

В ведомстве также отметили, что непрозрачность военно-биологической деятельности США создает риск распространения опасных патогенов.