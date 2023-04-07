Минобороны заявило о риске распространения опасных патогенов из лабораторий США

Минобороны заявило о риске распространения опасных патогенов в районах биолабораторий США

Непрозрачность военно-биологической деятельности США создает риск распространения опасных патогенов. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях», — подчеркнул представитель Минобороны.

Он объяснил, что в связи с этим в районах, где размещены американские лаборатории, возникает риск распространения опасных веществ.

Ранее Минобороны России заявляло об участии Украины в проекте США по зараженным комарам и разработке США беспилотников с отравляющими капсулами.