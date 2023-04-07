В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

Депутат Госдумы Ткачев предложил узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев предложил узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров. Об этом сообщает его пресс-служба.

С соответствующей инициативой депутат обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Его идея заключается в том, чтобы продавать и покупать такие номера с помощью аукциона на Госуслугах.

Ткачев отметил, что легального способа получить «красивый» номер нет, поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят от десяти тысяч до десяти миллионов рублей, а в среднем около 300 тысяч рублей, за такую услугу.

Также, по его словам, те люди, которым номерной знак с нужными цифрами достался случайно, смогут законно продать их. Депутат добавил, что с 2010 года Госдума отклонила четыре законопроекта о проведении открытых аукционов на автомобильные номера.

Ранее стало известно, что более восьми процентов проданных в феврале 2023 года в России новых легковых автомобилей были ввезены по схеме параллельного импорта. Об этом говорят данные исследования ВТБ и Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

