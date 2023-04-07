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06:00, 7 апреля 2023Россия

В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

Депутат Госдумы Ткачев предложил узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

Фото: Andrei Kamenev / Globallookpress.com

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев предложил узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров. Об этом сообщает его пресс-служба.

С соответствующей инициативой депутат обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Его идея заключается в том, чтобы продавать и покупать такие номера с помощью аукциона на Госуслугах.

Ткачев отметил, что легального способа получить «красивый» номер нет, поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят от десяти тысяч до десяти миллионов рублей, а в среднем около 300 тысяч рублей, за такую услугу.

Также, по его словам, те люди, которым номерной знак с нужными цифрами достался случайно, смогут законно продать их. Депутат добавил, что с 2010 года Госдума отклонила четыре законопроекта о проведении открытых аукционов на автомобильные номера.

Ранее стало известно, что более восьми процентов проданных в феврале 2023 года в России новых легковых автомобилей были ввезены по схеме параллельного импорта. Об этом говорят данные исследования ВТБ и Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

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Марина Совина
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