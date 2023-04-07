Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:18, 7 апреля 2023Силовые структуры

Журналист Гершкович отверг обвинение в шпионаже

Журналист WSJ Эван Гершкович отверг обвинение в шпионаже в пользу США

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Журналист американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович отверг обвинение в шпионаже в пользу США. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает ТАСС.

Гершкович не признал вину по предъявленному следователями ФСБ обвинению и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.

32-летний Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и взят под стражу до 29 мая. По версии следствия, он по заданию американской стороны собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Стали известны условия содержания обвиняемой в теракте Дарьи Треповой в СИЗО
Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом
Закрыто дело о хищении миллиардов рублей сообщниками осужденного офицера ФСБ
Российское «Одинцово» с «Калибрами» порешает задачи вблизи Британии
В российском регионе нашли 100-килограммовую авиабомбу
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет привлекательной фигуры
Испугавшаяся за свою жизнь соседка пожаловалась на жену Малинина в полицию
Белоруссия усилила меры безопасности в приграничных районах
Маск высказался о звонке пранкеров Вована и Лексуса Олланду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.