Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 7 апреля 2023Мир

Песков прокомментировал высказывание Блинкена о скором контрнаступлении ВСУ

Песков: высказывания официальных лиц США о контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Все высказывания официальных лиц США о контрнаступлении Вооруженных сил Украины тщательно отслеживаются и анализируются российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», — сказал представитель Кремля, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о скором наступлении украинских военных.

Ранее Блинкен заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте может начаться в ближайшие недели. Дипломат отметил, что в вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, так как в стране демократический режим. «Эти решения должна принимать Украина. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев», — высказался он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Глава Ростовского облсуда ушла в отставку на фоне обысков ФСБ у 30 судей
Появились подробности обстрела донецкого рынка ВСУ
Москвичи раскрыли планы на летний отпуск в этом году
Россияне стали реже уходить из попавших под санкции банков
В сети заметили фото российского депутата в куртке с замазанным логотипом Armani
На Украине возмутились словами президента Бразилии о Крыме
В России засомневались в расследовании диверсий на «Северных потоках»
Раскрыты наиболее удобные способы добраться до курортов Черного моря
Артистов российского театра депортировали из Эстонии из-за «угрозы безопасности»
Госсекретарь США предложил прислушаться к украинскому народу в вопросе Крыма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.