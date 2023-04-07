Песков прокомментировал высказывание Блинкена о скором контрнаступлении ВСУ

Песков: высказывания официальных лиц США о контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются

Все высказывания официальных лиц США о контрнаступлении Вооруженных сил Украины тщательно отслеживаются и анализируются российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», — сказал представитель Кремля, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о скором наступлении украинских военных.

Ранее Блинкен заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте может начаться в ближайшие недели. Дипломат отметил, что в вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, так как в стране демократический режим. «Эти решения должна принимать Украина. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев», — высказался он.