В офисе Зеленского назвали «фотошопом» слитые документы о наступлении ВСУ

Советник главы ОП Подоляк назвал фотошопом слитые документы Пентагона о наступлении ВСУ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали «фотошопом» слитые в сеть документы Пентагона о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Twitter написал советник главы офиса Михаил Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что документы на опубликованных фото не настоящие, а их публикацию он назвал «псевдосливом».

«Настоящие планы», заверил он, скоро будут видны на поле боя.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о конфликте на Украине с описанием состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ). В них содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.