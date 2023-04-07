В России собака утянула пенсионерку под поезд

В Красноярске собака выбежала на пути перед поездом и утянула за собой хозяйку

В Красноярске пенсионерка попала под поезд из-за собаки, которую женщина выгуливала на поводке. Об этом MK.RU сообщили в Сибирском линейном управлении на транспорте МВД России.

83-летняя россиянка гуляла с собакой недалеко от железной дороги. Услышав шум приближавшегося поезда, собака выбежала на пути и утянула за собой хозяйку.

Машинист успел среагировать и применил экстренное торможение. Несмотря на это, женщина получила серьезную травму головы, она находится под наблюдением медиков.

Ранее в Кузбассе двое рабочих погибли на железнодорожных путях при попытке уйти с пути следования товарного состава. По одной из версий случившегося, они были проинформированы о приближении поезда и ушли с железнодорожного полотна. При этом они переместились на другие пути, где их сбил еще один локомотив.