Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 30 марта 2023Россия

Российские рабочие ушли от одного товарного поезда и погибли под другим

В Кузбассе товарный поезд сбил насмерть двух ремонтных рабочих

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Кузбассе товарный поезд насмерть сбил двух мужчин, выполнявших ремонтные работы на железнодорожных путях между станциями Литвиново и Тутальская в Кемеровской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 30 марта. Оба рабочих являются сотрудниками регионального отделения РЖД. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет проведена проверка охраны труда и безопасности на путях.

При этом портал NGS42.RU со ссылкой на источник пишет, что во время работ погибших предупредили о приближающемся товарном поезде. Мужчины ушли от него, сменив пути, однако попали под другой грузовой локомотив.

Ранее в Крыму поезд протаранил на переезде легковую машину Skoda Octavia. В результате погибли четыре человека, среди которых двое детей. Момент смертельной аварии попал на видео. На кадрах видно, что, как только машина заезжает на рельсы, в нее врезается состав.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России
Захарова высказалась о задержании в России журналиста The Wall Street Journal
На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами
Россиянам назвали способы борьбы с перхотью и причины ее появления
Лия Ахеджакова покинула столичный театр «Современник»
Стало известно о наборе добровольцев в ряды ЧВК «Вагнер» в зданиях администраций
Пойманная с девятью килограммами героина эскортница рассказала о жизни в тюрьме
В трех районах Москвы недосчитались одного типа домов
Toyota продала рекордное количество автомобилей
В России оценили перспективы сотрудничества с Ираном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.