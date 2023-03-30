Российские рабочие ушли от одного товарного поезда и погибли под другим

В Кузбассе товарный поезд сбил насмерть двух ремонтных рабочих

В Кузбассе товарный поезд насмерть сбил двух мужчин, выполнявших ремонтные работы на железнодорожных путях между станциями Литвиново и Тутальская в Кемеровской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 30 марта. Оба рабочих являются сотрудниками регионального отделения РЖД. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет проведена проверка охраны труда и безопасности на путях.

При этом портал NGS42.RU со ссылкой на источник пишет, что во время работ погибших предупредили о приближающемся товарном поезде. Мужчины ушли от него, сменив пути, однако попали под другой грузовой локомотив.

Ранее в Крыму поезд протаранил на переезде легковую машину Skoda Octavia. В результате погибли четыре человека, среди которых двое детей. Момент смертельной аварии попал на видео. На кадрах видно, что, как только машина заезжает на рельсы, в нее врезается состав.