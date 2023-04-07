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20:38, 7 апреля 2023Мир

Польша и страны Балтии решили добиться внесения «Росатома» в новый пакет санкций

Польша и страны Балтии добиваются внесения «Росатома» в новый 11 пакет санкций ЕС
СюжетСанкции против России:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Польша и страны Балтии добиваются внесения российской госкорпорации «Росатом» в новый 11-й пакет санкций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает RMF FM.

Согласно документу, подготовленном Варшавой и государствами Балтии, санкции предлагается ввести против членов правления компании. Также ряд европейский стран требуют введения запрета на заключение с «Росатомом» новых контрактов, запрета на инвестиции в российскую атомную энергетику и импорт российского обогащенного урана в ЕС.

Планируется установить переходный период на два года для выхода европейских стран из сотрудничества с «Росатомом» в сфере бизнеса, контрактов и других договоренностей. В то же время, Польша предлагает особый режим для Венгрии, который предусматривает девять лет на завершение строительства АЭС «Пакш» с участием российской стороны.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие ограничения войдут в 11-й пакет санкций против России. «У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода [действующих ограничений]», — отметила она.

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Виктория Кондратьева
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