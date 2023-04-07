Россиянин ударил ножом 16-летнюю девушку после неудачной попытки изнасилования

В Брянске 19-летний житель ударил ножом 16-летнюю подругу после попытки изнасилования

В Брянске 19-летнего местного жителя обвинили в покушении на убийство и попытке изнасилования своей 16-летней подруги. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

По версии следствия, молодой человек пришел к девушке в гости и попытался ее изнасиловать. После этого он нанес ей несколько ударов ножом. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали уголовника за изнасилование несовершеннолетней 28-летней давности.