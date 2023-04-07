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07:00, 7 апреля 2023Из жизни

Порноактриса занялась сексом на вершине священной горы и отказалась извиняться

В Колумбии модель OnlyFans занялась оральным сексом на священной горе и вызвала скандал

Фото: @kattyblake___

Модель OnlyFans из Колумбии занялась сексом на вершине священной горы и отказалась извиняться перед оскорбленными людьми. Об этом сообщает Daily Star.

Порноактриса Кэтти Блейк выложила на одном из сайтов для взрослых ролик, в котором обнажается, а затем занимается оральным сексом с партнером на вершине горы Эль-Пеньон-де-Гуатапе в муниципалитете Антьокия. Видеозапись немедленно вызвала крупный скандал, так как Эль-Пеньон-де-Гуатапе является не только одной из главных достопримечательностей городов Эль-Пеньол и Гуатапе, но и с древних времен была объектом поклонения индейцев племени тахамис.

Модель раскритиковали колумбийцы со всей страны, однако она не стала извиняться и начала дерзить в ответ на претензии. «Меня обвиняют в том, что я снимаю порно в общественных местах, хотя на самом деле, я снимаю порно на исторических памятниках», — прокомментировала женщина волну недовольства в свой адрес.

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Инцидент с Блейк стал не единственным за последнее время. Ранее группа молодых людей устроила в Гуатапе возмутившую местных жителей акцию. Они разделись догола и принялись бегать по улицам. Их выходку пресекла полиция, после чего они принесли официальные извинения.

Мэр Гуатапе Хуан Себастьян Перес уже заявил, что действия Блейк «вызовут ответную реакцию со стороны чиновников», однако не уточнил, подлежит ли она аресту. Перес также сказал, что власти уже работают над проектом усиления контроля за туристами в районе, чтобы в дальнейшем избежать неприятных инцидентов.

Ранее сообщалось, что в США бывшая учительница Саманта Пир, уволенная за съемку порно в школе, пообещала отомстить подруге семьи, которая разоблачила ее в СМИ. Пир преподавала в средней школе Thunderbolt Middle School в штате Аризона, параллельно записывая интимные видео и публикуя их на платформе OnlyFans.

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Никита Савин
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