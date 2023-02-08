Уволенная за съемку порно учительница пообещала отомстить виновнице разоблачения

Уволенная за съемку порно учительница из США пообещала отомстить разоблачившей ее женщине

В США бывшая учительница Саманта Пир, уволенная за съемку порно в школе, пообещала отомстить подруге семьи, которая разоблачила ее в СМИ. Об этом сообщает Unilad.

Пир преподавала в средней школе Thunderbolt Middle School в американском штате Аризона, параллельно записывая интимные видео и публикуя их на платформе OnlyFans. Один из ее роликов, снятый в школьном кабинете, нашли ученики. После этого руководство школы отправило женщину в административный отпуск. Позже она была вынуждена уволиться.

Пир призналась в съемке контента на территории школы, но отметила, что делала это в выходные дни. Вскоре стало известно, что платформа OnlyFans удалила ее аккаунты и запретила создавать новые. Женщина считает виновницей произошедшего подругу семьи, которая разоблачила ее в СМИ.

Вскоре у бывшей учительницы созрел план мести. «Сегодня утром я поняла, что мы с ее мужем по утрам занимаемся спортом в одно и то же время..., — написала она в соцсети. — Карма настигнет тебя, чертова сволочь».

Читатели поста захотели узнать, в чем заключается план мести Пир. Согласно самой популярной версии, женщина решила соблазнить супруга разоблачительницы. Однако Пир опровергла подобные предположения.

Позже женщина рассказала, что собирается выкупить фургон с едой, принадлежащий подруге семьи, отправиться на нем в пустыню и устроить вечеринку. Будет ли план мести Пир реализован, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в США школьная учительница Донна Барбер уволилась после того, как в сеть попали кадры ее видеоконференции интимного характера с заключенным. Родители и коллеги неоднозначно восприняли уход женщины из школы после 30 лет работы, отметив, что ее очень уважали ученики и выпускники.