Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 8 февраля 2023Из жизни

Уволенная за съемку порно учительница пообещала отомстить виновнице разоблачения

Уволенная за съемку порно учительница из США пообещала отомстить разоблачившей ее женщине

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

В США бывшая учительница Саманта Пир, уволенная за съемку порно в школе, пообещала отомстить подруге семьи, которая разоблачила ее в СМИ. Об этом сообщает Unilad.

Пир преподавала в средней школе Thunderbolt Middle School в американском штате Аризона, параллельно записывая интимные видео и публикуя их на платформе OnlyFans. Один из ее роликов, снятый в школьном кабинете, нашли ученики. После этого руководство школы отправило женщину в административный отпуск. Позже она была вынуждена уволиться.

Пир призналась в съемке контента на территории школы, но отметила, что делала это в выходные дни. Вскоре стало известно, что платформа OnlyFans удалила ее аккаунты и запретила создавать новые. Женщина считает виновницей произошедшего подругу семьи, которая разоблачила ее в СМИ.

Материалы по теме:
«Все превращаются в товар» Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
«Все превращаются в товар»Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
8 ноября 2021
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

Вскоре у бывшей учительницы созрел план мести. «Сегодня утром я поняла, что мы с ее мужем по утрам занимаемся спортом в одно и то же время..., — написала она в соцсети. — Карма настигнет тебя, чертова сволочь».

Читатели поста захотели узнать, в чем заключается план мести Пир. Согласно самой популярной версии, женщина решила соблазнить супруга разоблачительницы. Однако Пир опровергла подобные предположения.

Позже женщина рассказала, что собирается выкупить фургон с едой, принадлежащий подруге семьи, отправиться на нем в пустыню и устроить вечеринку. Будет ли план мести Пир реализован, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в США школьная учительница Донна Барбер уволилась после того, как в сеть попали кадры ее видеоконференции интимного характера с заключенным. Родители и коллеги неоднозначно восприняли уход женщины из школы после 30 лет работы, отметив, что ее очень уважали ученики и выпускники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
ФРГ одобрила поставку 178 танков Украине
Выгоду для США от втягивания НАТО в конфликт на Украине объяснили
Раскрыты способы вывести секс в душе на новый уровень
Уволенная за съемку порно учительница пообещала отомстить виновнице разоблачения
Названа дата выхода спин-оффа сериала «Бумажный дом»
Экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима
В Польше допустили наличие ядерного оружия у Украины
В Китае название условие для избавления Евросоюза от влияния США
Подтверждена эффективность зеленого чая против коронавирусов
Стало известно о планах американских конгрессменов весной посетить Тайвань
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.