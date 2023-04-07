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11:11, 7 апреля 2023Культура

Раскрыты подробности о состоянии продюсера Пригожина

Продюсеру Пригожину, которому стало плохо во время съемок, не потребовалась госпитализация

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, которому стало плохо во время съемок, не потребовалась госпитализация. Подробности о состоянии здоровья шоумена раскрыл РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

«Врачи скорой помощи диагностировали транзиторную ишемическую атаку», — рассказал инсайдер. Отмечается, что специалисты все же будут наблюдать за самочувствием 54-летнего деятеля культуры. В ближайшее время Пригожина должен навестить врач.

Ранее стало известно, что Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телевизионного шоу «Звезды сошлись». Об этом рассказала его соведущая, артистка Лера Кудрявцева, добавив, что у продюсера поднялось высокое давление во время подготовки к работе, а с утра наблюдалось онемение в лице.

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Сергей Равин
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