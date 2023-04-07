В Госдуме описали возможные задачи срочников на миротворческих миссиях

Депутат Картаполов: срочников не привлекут к опасным задачам на миротворческих миссиях

Военнослужащих, выбравших участие в миротворческих миссиях, не станут привлекать к опасным задачам. Об этом в интервью РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что участие солдат срочной службы в подобных миссиях будет сугубо добровольным. Для этого они должны подать соответствующий рапорт и пройти дополнительную подготовку, в том числе изучить иностранные языки и навыки коммуникации.

По словам Картаполова, срочник не будет выполнять «задачи, которые связаны с риском для жизни». Напротив, ему будет поручено делать то, что он выполняет и в мирное время в части, где проходит службу. «Там много задач, которые связаны с функцией обеспечения. Вот этими функциями и будут заниматься те срочники, которые получат такую возможность, на добровольной основе и прошедшие дополнительную подготовку», — объяснил депутат, назвав в качестве примера такой деятельности транспортировку грузов для миротворческих сил.

Госдума на пленарном заседании 4 апреля приняла в первом чтении законопроект, который позволяет всем военнослужащим участвовать в миротворческой деятельности. Отмечается, что изменения предлагалось внести в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».