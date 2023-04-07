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20:37, 7 апреля 2023Россия

В Госдуму внесли проект постановления о докладе по биолабораториям США

В Думу внесли проект постановления об итоговом докладе по биологической деятельности США

Фото: H.Bilbao / Globallookpress.com

В Госдуму России внесен проект постановления об итоговом докладе комиссии парламента по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

«Одобрить проект постановления Государственной думы "Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины"», — говорится в проекте.

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Кроме того, отмечается, что текст итогового доклада разместят во внутренней электронной сети нижней платы парламента. Публиковать и распространять его будет нельзя до рассмотрения итогового доклада парламентской комиссии. Планируется, что депутаты обсудят доклад и проект постановления 11 апреля на пленарном заседании.

Ранее Госдума призвала парламенты стран мира дать оценку военно-биологической активности США. Согласно опубликованному тексту постановления, парламентарии призвали иностранных коллег добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США «под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов».

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Никита Абрамов
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