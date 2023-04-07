Мать военкора Татарского простила подозреваемую в теракте Трепову

Мать Владлена Татарского простила подозреваемую в теракте Трепову

Мать военного корреспондента и блогера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) простила Дарью Трепову, подозреваемую в теракте, в результате которого он погиб. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

«Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошел как воин на небо, для того чтобы там бороться», — сказала Равиля Ибрагимовна.

Отмечается, что прощание с военкором пройдет 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля, в результате погиб Татарский, узе 42 человека пострадали.