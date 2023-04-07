Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову отправили в СИЗО

Обвиняемую в убийстве военкора Татарского в Петербурге Дарью Трепову доставили в СИЗО

Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО. Об этом в пятницу, 7 апреля, в своем Telegram-канале сообщила правозащитник Ева Меркачева.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дарьи Треповой и отравил ее в СИЗО до 2 июля на время расследования дела о теракте в Санкт-Петербурге. Первые дни Дарья Трепова проведет на карантине в камере, где будет находиться одна. По данным РИА Новости, защита просила избирать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Интересы обвиняемой в суде представляли два адвоката по соглашению.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

По данным Следственного комитета России (СКР), 2 апреля Дарья Трепова по указанию кураторов с Украины принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору.