Четверо россиян погибли во время рыбалки

В Челябинской области четыре человека провалились под лед во время рыбалки и погибли

В Челябинской области четыре человека погибли во время рыбалки. Об этом сообщил источник «Известий».

«Очевидцы стали свидетелями того, как под лед провалилась группа рыбаков, причем двое из них сразу пропали из поля зрения», — сообщили в поисково-спасательной службе.

Там уточнили, что это произошло на озере Комкуль около деревни Бурино. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Еманжелинске Челябинской области мужчина решил отправиться на рыбалку и умер. На момент гибели мужчине было 70 лет, он рыбачил на карьере №10 в российском городе. Тело россиянина уже достали со дна.