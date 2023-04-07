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07:41, 7 апреля 2023Россия

Четверо россиян погибли во время рыбалки

В Челябинской области четыре человека провалились под лед во время рыбалки и погибли

Фото: Pixabay

В Челябинской области четыре человека погибли во время рыбалки. Об этом сообщил источник «Известий».

«Очевидцы стали свидетелями того, как под лед провалилась группа рыбаков, причем двое из них сразу пропали из поля зрения», — сообщили в поисково-спасательной службе.

Там уточнили, что это произошло на озере Комкуль около деревни Бурино. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Еманжелинске Челябинской области мужчина решил отправиться на рыбалку и умер. На момент гибели мужчине было 70 лет, он рыбачил на карьере №10 в российском городе. Тело россиянина уже достали со дна.

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Анастасия Шейкина
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