Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:18, 7 апреля 2023Экономика

Пенсионеров предупредили о рисках потери части выплат при трудоустройстве

Декан факультета НИУ ВШЭ Виноградов заявил о рисках для пенсионеров при трудоустройстве

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В случае если россиянин на пенсии решает трудоустроиться вновь, он продолжит получать пенсию по старости в том же объеме, но рискует остаться без дополнительных выплат, предупреждает член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с агентством «Прайм».

На время трудоустройства часть пенсионеров лишится специализированных надбавок, например 25-процентной доплаты за сельский стаж. Виноградов добавил, что со следующего месяца после начала работы пенсионеру прекратят выплачивать социальную пенсию. По словам эксперта, если после трудоустройства доход пенсионера (пенсия плюс зарплата) превышает прожиточный минимум, то прекращаются также выплаты от Социального фонда, которые он направляет пенсионерам, чья пенсия меньше регионального прожиточного минимума.

Однако по завершении трудовой деятельности пенсионеру сделают перерасчет выплат с индексацией. Социальную пенсию и другие виды доплат работающим пенсионерам вернут также после увольнения.

С 1 апреля в России выросли социальные пенсии. В общей сложности за год они увеличатся на 13,5 процента. Так, среднегодовой размер социальной пенсии составит 12 560 рублей. Что касается работающих пенсионеров, то им пенсии повысят в конце лета. С 1 августа для них пенсия увеличится с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем, рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Китай ответил Западу по ситуации на Украине
Тарасенко забросил шайбу бывшему клубу в матче НХЛ
Продюсер популярного реалити-шоу ответила на вопрос о сексе на проекте
США захотели поставить во главе Турции «второго Зеленского»
S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
Россиянка пришла в гости к сестре и убила ее двухлетнюю дочь
В России вулкан третий раз за день выбросил пепел
Россиянин ударил по лицу полицейского и пошел под суд
Москвичей пригласили на крупнейшую книжную ярмарку весны
В полиции Екатеринбурга отреагировали на информацию об инциденте с Емельяненко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.