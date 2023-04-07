Россиянка вонзила ножницы в спину мужа во время ссоры

В Саратовской области женщина вонзила ножницы в спину мужа во время ссоры

В Саратовской области женщина напала на супруга. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает «Газета.Ru».

По информации издания, потерпевший поссорился с женой в доме на Революционном проспекте в Пугачеве. Во время конфликта она схватила ножницы и вонзила их в спину мужа, нанеся ранение задней поверхности грудной клетки. Мужчину госпитализировали, ему диагностировали травматический пневмоторакс.

Отмечается, что нападавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Причина ссоры неизвестна. Сейчас россиянку допрашивают правоохранители.

Ранее стало известно, что в Хасавюрте муж заподозрил жену в измене и попытался ее зарезать, а оппонента расстрелять.