СБУ предъявила обвинения священнику РПЦ
СБУ предъявила обвинения в пропаганде войны священнику РПЦ Андрею Ткачеву
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения священнику Русской православной церкви (РПЦ) Андрею Ткачеву по двум статьям. Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram.
Ткачеву предъявили обвинения в пропаганде войны, оправдании «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» и восхвалении ее участников.
По версии СБУ, священник создал каналы на YouTube и в Telegram для проведения подрывной деятельности против Украины и распространении «прокремлевских нарративов».
Ранее на Украине предъявили обвинения в антиукраинской деятельности российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Поводом для этого стал репортаж, снятый на Запорожской АЭС в июне 2022 года.