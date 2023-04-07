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17:42, 7 апреля 2023Бывший СССР

СБУ предъявила обвинения священнику РПЦ

СБУ предъявила обвинения в пропаганде войны священнику РПЦ Андрею Ткачеву

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения священнику Русской православной церкви (РПЦ) Андрею Ткачеву по двум статьям. Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram.

Ткачеву предъявили обвинения в пропаганде войны, оправдании «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» и восхвалении ее участников.

По версии СБУ, священник создал каналы на YouTube и в Telegram для проведения подрывной деятельности против Украины и распространении «прокремлевских нарративов».

Ранее на Украине предъявили обвинения в антиукраинской деятельности российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Поводом для этого стал репортаж, снятый на Запорожской АЭС в июне 2022 года.

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Алевтина Запольская
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