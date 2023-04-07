«Страна.ua»: в супермаркетах Киева появились семена свеклы «Бандера» и кукурузы «Джавелин»

Украинцам предложили вырастить свеклу «Бандера» и кукурузу «Джавелин», семена с названиями военной техники и оружия появились в супермаркетах Киева, сообщает портал «Страна.ua».

«Производители предлагают приобрести рукколу "Волонтерка", кукурузу "Джавелин", кабачки "Призрак Киева" и "Нептун". Также можно вырастить свеклу "Бандера"», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли законопроект о запрете использования патриотической тематики в торговле. Под запрет рискуют попасть семена редиса «Азовсталь», пиво «Герои не умирают» и комбуча «Героическая буча».

