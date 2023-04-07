Блогерша отказалась от бритья волос на теле на четыре года и поделилась опытом

Блогерша ditchtheblade назвала отращивание волос на теле нормальным явлением

Блогерша с никнеймом @ditchtheblade не брила тело четыре года и поделилась опытом. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 38 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала объемную растительность, пояснив, что на протяжении указанного времени не использовала никакие методы для ее удаления. «Я ничего не подстригала, ничего не брила, не применяла воск», — заявила инфлюэнсерша.

При этом юзерша отметила, что получает критику в свой адрес из-за отказа избавляться от волос. Однако она подчеркнула, что не реагирует на негативные комментарии окружающих, назвав свое поведение нормальным явлением. «Честно говоря, я ничуть не обижена — у вас есть полное право на свое мнение, и я не могу его изменить. Но я здесь, чтобы показать, что отращивать волосы на теле — это нормально и естественно», — заключила автор видео.

В марте американка Торри Саншайн рассказала о жизни с растущей из-за болезни бородой и прославилась в сети. По словам жительницы Флориды, она начала брить растительность на лице в возрасте 15 лет, после того как врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников. По словам юзерши, изначально она переживала из-за внешнего вида, однако впоследствии изменила отношение к себе.