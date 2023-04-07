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14:14, 7 апреля 2023Бывший СССР

Появились подробности обстрела донецкого рынка ВСУ

В Следственном комитете заявили о вероятном ударе чешской РСЗО «Вампир» по рынку в Донецке

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

По Крытому рынку Донецка ударило около шести боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил корреспонденту «Ленты.ру» представитель Следственного комитета.

«Предположительно, обстрел велся из чешского РСЗО "Вампир". Это модификация РСЗО "Град"», — рассказал служащий.

В результате огня погибла пожилая женщина, минимум шесть человек ранены. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу. Под огнем оказались район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

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Алевтина Запольская
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