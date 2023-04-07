Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле со стороны ВСУ, есть погибший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие», — проинформировал градоначальник. Позднее Кулемзин, ссылаясь на предварительную информацию, добавил, что в результате удара ВСУ есть погибший, еще шесть человек ранены.

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале также сообщило, что украинская армия выпустила по Ворошиловскому району города пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее сообщалось, что в результате очередного обстрела со стороны ВСУ по Донецку погибли не менее четырех человек. Бойцы украинской армии вели огонь из РСЗО.