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19:00, 6 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В Донецке погибло не менее четырех человек из-за обстрела со стороны ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли не менее четырех человек, все погибшие — местные жители. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Украинские военные вели огонь из реактивной системы залпового огня, сообщает агентство.

6 апреля врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ перешли от прицельных обстрелов по объектам инфраструктуры к хаотичным ударам по мирному населению.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российская армия имеет дело с «в наивысшей степени жестоким» режимом, который продолжает совершать преступления против мирных граждан, «никого не жалеет, подвергает города и поселки ракетным ударам».

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Ткачев Егор
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