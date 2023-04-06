Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 6 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о хаотичном огне со стороны ВСУ

Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ стали реже обстреливать республику, перешли к хаотичному огню

Фото: Marko Djurica / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще наносить хаотичные удары по территории Луганской народной республики. Об этом врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, ситуация на территории региона относительно стабильная, но напряженная. Пасечник уточнил, что украинские войска стали значительно реже обстреливать ЛНР, однако в то же время перешли от прицельных обстрелов военной инфраструктуры к хаотичным ударам по мирным жителям.

«Менее редко используются "Хаймарсы" (реактивные системы залпового огня HIMARSприм. «Ленты.ру»). Если раньше они использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас [наносятся] хаотические удары. Больше по мирному населению», — объяснил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ компенсируют нехватку солдат на купянском направлении дальнобойными огневыми средствами на второй и третьей линиях обороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лукашенко рассказал о «фундаментальных переговорах» с Путиным
Лукашенко высказался о судьбе ядерного оружия
Лукашенко пожаловался на поток оружия с Украины в Белоруссию
Бывшего замглавы Ульяновской области осудили на пять лет за взятки
Россиян предупредили о мошенничестве на маркетплейсах
В России стартовали масштабные арктические учения
В Белоруссии обнаружили схроны украинских диверсантов
Первая ракетка мира высказалась об участии россиян в турнирах
Россиянин привез из Африки 350 экзотических животных и попался в аэропорту
Жителей российского региона перестали разводить из-за одной бумаги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.