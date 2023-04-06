В ЛНР заявили о хаотичном огне со стороны ВСУ

Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ стали реже обстреливать республику, перешли к хаотичному огню

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще наносить хаотичные удары по территории Луганской народной республики. Об этом врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, ситуация на территории региона относительно стабильная, но напряженная. Пасечник уточнил, что украинские войска стали значительно реже обстреливать ЛНР, однако в то же время перешли от прицельных обстрелов военной инфраструктуры к хаотичным ударам по мирным жителям.

«Менее редко используются "Хаймарсы" (реактивные системы залпового огня HIMARS — прим. «Ленты.ру»). Если раньше они использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас [наносятся] хаотические удары. Больше по мирному населению», — объяснил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ компенсируют нехватку солдат на купянском направлении дальнобойными огневыми средствами на второй и третьей линиях обороны.