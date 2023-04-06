В ЛНР заявили о нехватке солдат ВСУ на купянском направлении

Марочко заявил, что ВСУ компенсируют нехватку солдат дальнобойными огневыми средствами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) компенсируют нехватку солдат дальнобойными огневыми средствами на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Из-за регулярного огневого воздействия наших войск на этом участке фронта для вооруженных формирований Украины стали затруднительны поставки боекомплекта и переброска резервов», — сообщил Марочко.

Уменьшение численности личного состава ВСУ привело к тому, что украинская армия пытается компенсировать ее увеличением огневых дальнобойных орудий на второй и третьей линии обороны, добавил подполковник.

В конце марта в ЛНР сообщили об увеличении безвозвратных потерь ВСУ из-за ухудшения погоды. По словам Марочко, снегопад с дождем и распутица практически парализовали движение транспорта для эвакуации раненых украинских бойцов.

