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14:51, 6 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о нехватке солдат ВСУ на купянском направлении

Марочко заявил, что ВСУ компенсируют нехватку солдат дальнобойными огневыми средствами

Фото: Iryna Rybakova / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) компенсируют нехватку солдат дальнобойными огневыми средствами на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Из-за регулярного огневого воздействия наших войск на этом участке фронта для вооруженных формирований Украины стали затруднительны поставки боекомплекта и переброска резервов», — сообщил Марочко.

Уменьшение численности личного состава ВСУ привело к тому, что украинская армия пытается компенсировать ее увеличением огневых дальнобойных орудий на второй и третьей линии обороны, добавил подполковник.

В конце марта в ЛНР сообщили об увеличении безвозвратных потерь ВСУ из-за ухудшения погоды. По словам Марочко, снегопад с дождем и распутица практически парализовали движение транспорта для эвакуации раненых украинских бойцов.

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Алевтина Запольская
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