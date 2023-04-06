В ЛНР заявили о нехватке солдат ВСУ на купянском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) компенсируют нехватку солдат дальнобойными огневыми средствами на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Из-за регулярного огневого воздействия наших войск на этом участке фронта для вооруженных формирований Украины стали затруднительны поставки боекомплекта и переброска резервов», — сообщил Марочко.
Уменьшение численности личного состава ВСУ привело к тому, что украинская армия пытается компенсировать ее увеличением огневых дальнобойных орудий на второй и третьей линии обороны, добавил подполковник.
В конце марта в ЛНР сообщили об увеличении безвозвратных потерь ВСУ из-за ухудшения погоды. По словам Марочко, снегопад с дождем и распутица практически парализовали движение транспорта для эвакуации раненых украинских бойцов.