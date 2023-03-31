Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:09, 31 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об увеличении потерь ВСУ из-за ухудшения погоды

Марочко заявил об увеличении безвозвратных потерь ВСУ из-за сильного снегопада и распутицы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из-за ухудшения погодных условий в Вооруженных силах Украины (ВСУ) резко увеличились безвозвратные потери. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, сильный снегопад с дожем и распутица практически парализовали движение транспорта для эвакуации раненых бойцов ВСУ. «В связи с этим даже ранения средней степени тяжести для большинства военнослужащих оборачиваются летальным исходом», — объяснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЕС задумались об отправке миротворцев на Украину
Верующие снова заблокировали работу комиссии в Киево-Печерской лавре
Россиянина осудили на 11 лет колонии за призывы к терроризму и содействие ИГ
В ЛНР заявили об увеличении потерь ВСУ из-за ухудшения погоды
Названы возможные соперники сборной России по футболу в международных матчах
Полиция задержала подозреваемых в нападении на рэпера 6ix9ine
СКР даст оценку незаконному преследованию главы Росавиации со стороны СБУ
Россиянам назвали три альтернативы пляжному отдыху на лето
Грузия резко нарастила экспорт автомобилей в Россию
Определен самый популярный размер первоначального взноса по ипотеке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.