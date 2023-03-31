В ЛНР заявили об увеличении потерь ВСУ из-за ухудшения погоды

Марочко заявил об увеличении безвозвратных потерь ВСУ из-за сильного снегопада и распутицы

Из-за ухудшения погодных условий в Вооруженных силах Украины (ВСУ) резко увеличились безвозвратные потери. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, сильный снегопад с дожем и распутица практически парализовали движение транспорта для эвакуации раненых бойцов ВСУ. «В связи с этим даже ранения средней степени тяжести для большинства военнослужащих оборачиваются летальным исходом», — объяснил он.