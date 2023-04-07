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11:04, 7 апреля 2023Путешествия

Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Сочи

TourDom: в апреле отдых в Сочи обойдется почти в десять раз дешевле, чем на Новый год

Фото: Elina Sitnikova / Unsplash

Эксперты туротрасли раскрыли россиянам способ сэкономить на горнолыжном отдыхе в Сочи — соотечественникам рекомендовали отправляться на курорт не ранее конца марта. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам специалистов, в середине весны на курорт едут туристы, которые не хотят платить большие суммы за зимний отпуск — с апреля по май отдых обойдется дешевле почти в десять раз по сравнению с заездами на Новый год. Так, в начале января стоимость восьми ночей в Azimut Hotel Freestyle Rosa Khutor стартовала от 200 тысяч рублей на двоих, а с 12 по 24 апреля номер в трехзвездочном отеле можно забронировать за 25 тысяч.

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Уточняется, что закрытие горнолыжного сезона на «Роза Хутор» в 2023 году запланировано на 21 апреля, на курорте «Красная Поляна» трассы будут работать до 10 мая. «На этот период отели и апартаменты заполнены уже более чем на 45 процентов. Погода позволит еще кататься на лыжах и сноубордах на высоте 2000 метров», — рассказали в пресс-службе курорта.

Ранее отечественных туристов предупредили о резком повышении цен на отдых на Черном море в мае 2023 года. Представители туроператора «Интурист» сообщили, что стоимость проживания на курортах выросла в среднем в два-три раза.

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Валентина Процкова
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