Отдых на Черном море резко подорожал

«Интурист»: цены в отелях на Черном море в мае выросли за год в два-три раза

Российских туристов предупредили о резком подорожании цен на отдых на курортах Черного моря в мае 2023 года. Об этом РИА Новости рассказали представители туротрасли.

Так, представители «Интуриста», заявили, что самый большой рост зафиксирован в отелях на черноморском побережье, за исключением Крыма, где цены не повышались. Туроператор уведомил, что стоимость проживания на курортах выросла в среднем в два-три раза.

В компании также сообщили, что самыми популярными экскурсионными турами на майские праздники по объему бронирований стали Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чечня, Архангельск и Байкал. «Если говорить о пляжных и оздоровительных турах, то лидируют Сочи, Крым, курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральные Воды», — пояснили специалисты.

В «Алеан» также подтвердили, что прибрежные высокобюджетные отели увеличили стоимость размещения примерно на 20 процентов, а трех- и четырехзвездочные гостиницы — в пределах 7-15 процентов. «Это связано, в первую очередь, со спросом и загруженностью объектов размещения», — подчеркнули эксперты.

Ранее в марте стали известны популярные у россиян направления для летнего отпуска. По данным сервиса SuperJob, ими стали Крым, Сочи и Алтай.

