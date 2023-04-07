Назван самый выгодный месяц для отдыха в Сочи

«93.ru»: сентябрь назван самым выгодным временем для отпуска в Сочи

Самым выгодным месяцем для пляжного отдыха в Сочи назван сентябрь. К такому выводу пришли эксперты туристической отрасли, пишет интернет-портал E1.ru.

Так, наиболее высокая стоимость проживания на популярном отечественном курорте — июль и август, поскольку на это время приходится пик туристической активности. По оценкам туроператоров, в эти месяцы цены подскакивают на 10–20 процентов, в связи с чем желающим сэкономить на отдыхе россиянам рекомендуется отправляться в отпуск не ранее конца августа, когда цены начинают постепенно снижаться.

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, отели Сочи на туристический сезон 2023 году подняли цены как минимум на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. «Сочинские отельеры прекрасно понимают, что люди вынуждены ехать к ним на отдых, потому что другие аэропорты закрыты, — объяснил он. — Учитывая свое монопольное положение, поднимают цены. Нигде больше на всем побережье — и Крым, и Туапсинский район, и Анапа, и Геленджик, и Тамань — такого роста цен нет, как в Сочи».

Например, в июне 2023 года стоимость десятидневного тура с перелетом и размещением в четырехзвездочной гостинице в Сочи на двоих с завтраками стартует от 120 тысяч рублей. Цена за проживание в отеле категории пять звезд с питанием по системе «все включено» обойдется ориентировочно в 300 тысяч рублей на двоих.

Ранее российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова сняла номер на индонезийском острове Бали за 480 рублей в сутки и отказалась впредь отдыхать за аналогичную цену в отелях Сочи. Девушка подчеркнула, что гестхаусы в Сочи, в которых она останавливалась, выглядели намного хуже.