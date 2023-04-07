Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:14, 7 апреля 2023Путешествия

Назван самый выгодный месяц для отдыха в Сочи

«93.ru»: сентябрь назван самым выгодным временем для отпуска в Сочи

Фото: Unsplash

Самым выгодным месяцем для пляжного отдыха в Сочи назван сентябрь. К такому выводу пришли эксперты туристической отрасли, пишет интернет-портал E1.ru.

Так, наиболее высокая стоимость проживания на популярном отечественном курорте — июль и август, поскольку на это время приходится пик туристической активности. По оценкам туроператоров, в эти месяцы цены подскакивают на 10–20 процентов, в связи с чем желающим сэкономить на отдыхе россиянам рекомендуется отправляться в отпуск не ранее конца августа, когда цены начинают постепенно снижаться.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, отели Сочи на туристический сезон 2023 году подняли цены как минимум на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. «Сочинские отельеры прекрасно понимают, что люди вынуждены ехать к ним на отдых, потому что другие аэропорты закрыты, — объяснил он. — Учитывая свое монопольное положение, поднимают цены. Нигде больше на всем побережье — и Крым, и Туапсинский район, и Анапа, и Геленджик, и Тамань — такого роста цен нет, как в Сочи».

Например, в июне 2023 года стоимость десятидневного тура с перелетом и размещением в четырехзвездочной гостинице в Сочи на двоих с завтраками стартует от 120 тысяч рублей. Цена за проживание в отеле категории пять звезд с питанием по системе «все включено» обойдется ориентировочно в 300 тысяч рублей на двоих.

Ранее российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова сняла номер на индонезийском острове Бали за 480 рублей в сутки и отказалась впредь отдыхать за аналогичную цену в отелях Сочи. Девушка подчеркнула, что гестхаусы в Сочи, в которых она останавливалась, выглядели намного хуже. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Зеленский посовещался с генералами по поводу утечки информации
Задержанного после крушения самолета украинского пилота арестовали
Политолог назвал цель встречи Лаврова с Эрдоганом
Бывшая жена Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес
Найден снижающий риск заражения половыми инфекциями препарат
Автомобиль перевернулся при массовой аварии в Москве и попал на видео
Аршавин дал совет самому молодому автору гола в истории сборной России
Раскрыта стоимость самого дешевого дома в курортном штате США
Киево-Печерская лавра настояла на возврате всех своих зданий УПЦ
Китай и Франция поддержали восстановление мира на основе устава ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.