Блогерша сняла номер на Бали за 480 рублей и отказалась впредь отдыхать в Сочи

Блогерша Ершова сняла номер на Бали за 480 рублей и похвасталась собственной террасой

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова сняла номер на индонезийском острове Бали за 480 рублей в сутки и отказалась впредь отдыхать за аналогичную цену в отелях Сочи. Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что в комнате были большой шкаф с зеркалом и вешалками, туалетный столик со стулом, прикроватная тумбочка, вентилятор, сушилка для вещей и светильник. «Приятный цвет у постельного белья, нормальные подушки и одноразовые одеяла, — добавила она. — Их также меняют после каждого гостя, как и постельное белье».

Более того, путешественница заявила, что в каждой комнате была просторная ванная с хорошей сантехникой. Она также похвасталась, что в ее номере была собственная терраса с красивым видом. «Отсюда мы наблюдаем за бытом местных жителей, когда они устраивают петушиные бои на пустых дворах», — уточнила она.

Девушка подчеркнула, что гестхаусы в Сочи, в которых она останавливалась, выглядели намного хуже. «Помню в 2014 году я жила в старой комнате, со старой мебелью и телевизором, и платила 500 рублей в сутки, а моя соседка по комнате платила свои 500 рублей, — пояснила она. — А туалетом и душем пользовался весь этаж, и это целых восемь комнат».

Ранее в марте стало известно, что мошенники на острове Бали нашли способ выманивать кошельки у туристов с помощью одной просьбы. К отдыхающим подходят незнакомые люди и под разными предлогами просят показать кошелек. Чаще всего они говорят, что хотят из любопытства посмотреть монеты другого государства.