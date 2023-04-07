«Звук Медиа»: певица Elvira T рассказала о желании снять мини-сериал

Певица Elvira T (настоящее имя — Эльвира Тугушева) рассказала о желании снять мини-сериал. Подробностями она поделилась в интервью для «Звук Медиа».

Артистка сообщила, что если бы она работала над сериалом, то вышло бы не более десяти серий. Отмечается, что у певицы уже есть опыт работы в качестве режиссера и сценариста — в 2021 году Тугушева поставила мини-фильм на свой трек «Хорошо без тебя».

По словам исполнительницы, до сериала у нее «никак не дойдут руки — не хватает моральных и физических сил». Она также выразила обеспокоенность тем, что совмещать съемки с музыкой сложно.

Ранее певица FAVLAV (настоящее имя — Полина Фаворская) призналась, что недооценивала работу диджеев, однако поменяла свое мнение. Фаворская назвала диджеинг настоящим и сложным искусством, в котором нужно уметь выстроить композиции на выступлении так, чтобы народ не уходил с танцпола.