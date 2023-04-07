Tesla в третий раз снизила цены на электрокары

Американский производитель Tesla снизил цены на автомобили в третий раз за год

Американский производитель Tesla снизил цены на фоне падающего спроса на электрокары, сообщает Bloomberg.

Tesla снизила цены на машины уже в третий раз за год. Стоимость бюджетных версий Model 3 и Model Y опустилась до 41 990 и 49 900 долларов. Электрокары стали дешевле на одну и две тысячи долларов соответственно. Более дорогие модификации седанов Model S и Model X подешевели на пять тысяч долларов. Сейчас цены на них начинаются от 84 990 и 94 990 долларов соответственно.

По итогам 2022 года Tesla не достигла цели по среднегодовому увеличению поставок автомобилей на 50 процентов. Ей удалось достигнуть только показателя в 40 процентов. В первом квартале 2023-го темпы роста компании снизились до 36 процентов,

Глава Tesla Илон Маск объявил, что готов пожертвовать прибыльностью, чтобы продолжать расти в условиях повышения процентных ставок и возможной рецессии в США. В результате компания пересмотрела цены на всю линейку электрокаров в январе и в начале марта. После третьего с начала года удешевления автомобили компании стали стоить меньше на 20-34 тысячи долларов. Несмотря на это, за первый квартал Tesla продала лишь 10 695 автомобилей, это самый низкий показатель с третьего квартала 2021-го.

Tesla также снизила цены и для китайского рынка, начав ценовую войну с местными производителями. При этом в Китае стоимость электрокаров компании Маска начинается от 229 900 юаней (33 400 долларов). В результате китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) призвала конкурента отказаться от агрессивной политики продаж. Скидки не решат проблемы падения рынка и накопления запасов, а развитие отрасли может замедлиться, предупредили в организации.